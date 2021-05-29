Meteoroloji uyardı! 14 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle bugün, Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

ANKARA DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, HORTUM VE DOLUYA DİKKAT

Gök gürültülü sağlan yağış beklenen sarı uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YAĞIŞLAR PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

Pazar günü yurdun belli bölümlerinde görülecek olan yağışlar pazartesi günü tekrar etkisini gösterecek. Özellikle salı günü Akdeniz'in doğusu hariç yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği ön görülüyor.

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Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.