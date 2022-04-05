Meteoroloji uyardı! 2 gün boyunca aralıklarla Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak! - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! 2 gün boyunca aralıklarla Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak!

05.04.2022 23:05
Meteoroloji uyardı! 2 gün boyunca aralıklarla Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak!

Türkiye'nin doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı gerçekleşecek. Yarın ve perşembe günleri etkili olmak üzere çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

YARIN VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak

İKİ GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARA UYARI

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Batman, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! 2 gün boyunca aralıklarla Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak! - Son Dakika


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