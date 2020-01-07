Meteoroloji uyardı - Son Dakika

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Meteoroloji uyardı

6 saat önce

Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, uyarılarda bulunarak kar yağışının yerini soğuk havalara bırakacağını söyledi.

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Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, uyarılarda bulunarak kar yağışının yerini soğuk havalara bırakacağını söyledi.


Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışın ardından kent genelinde kapanan her hangi bir yol bulunmazken, Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Köroğlu ve Damlalı boğazı gibi bölgelerde kar yağışının devam edeceğini belirtirken, kent merkezinde etkisi yitireceğini bildirdi. Akçakaya, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve dona çekeceğini de bildirerek vatandaşların özellikle trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Akçakaya, Köroğlu, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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