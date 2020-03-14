Meteoroloji uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı

6 saat önce

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kar uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kar uyarısı yapıldı.


Yapılan uyarıda 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Pazar gecesi ve Pazartesi günü yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtildi. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar seklinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının önümüzde ki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşeceğinin beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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