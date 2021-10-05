Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı yağmur, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

3 BÖLGE İÇİN SAĞANAK VE SEL UYARISI

Hava durumu tahminlerine göre Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Kastamonu ve Samsun'da kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık