Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Aydın ve Muğla için sarı, Burdur için turuncu ve Antalya için ise kırmızı uyarı verildi. Öte yandan Antalya'da Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Burdur'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak bekleniyor. Yağışların, 1300 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Uyarıda, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANTALYA'DA FIRTINA NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.



