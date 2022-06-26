Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il

26.06.2022 20:20

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ı "kırmızı kodla" uyardı. Gece yarısından sonra sağanak yağışların etkisini artıracağını söyleyen Meteoroloji, sel ve su baskını gibi olumsuzlara karşı tedbirli olunmasını istedi. Uyarı sonrası alarm durumu alan AFAD; EGM, Jandarma, TSK ve Sahil Güvenlik gibi kolluk kuvvetlerinin yanında DSİ ve belediyelerin teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar sonrası bölgeyi sel aldı. Özellikle Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da evleri su bastı dereler taştı heyelanlar meydana geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar bu gece yarısından itibaren şiddetini artıracak.

METEOROLOJİ 6 İLİ KIRMIZI KODLA UYARDI, AFAD ALARMA GEÇTİ

Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı "kırmızı kodla" uyaran Meteoroloji, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alarma geçti.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

KOLLUK KUVVETLERİ VE KAMU KURUMLARI TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, TSK, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.

AFAD'DAN 104 PERSONEL SAHADA GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir."

KIRMIZI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

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Batı Karadeniz, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il - Son Dakika
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