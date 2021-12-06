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Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı

06.12.2021 17:58

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda çatı uçması, direk devrilmesi ve soba zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın ertesi günün sabahında etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlardan çatış uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

3 BÖLGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARILDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı

İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı - Son Dakika


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