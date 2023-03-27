Yeni hafta için Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklarda sert düşüş var, kar yolda

Fransa ve İsrail'den sonra bir ülke daha karıştı! Ulaşım durma noktasında

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Türkiye, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre; hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.

İÇ KESİMLERE ZİRAİ DON UYARISI

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgar; salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.