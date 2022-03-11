Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin

11.03.2022 14:19
Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Yoğun kar yağışı Megakent'te etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunulan son değerlendirmelerde, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Son Dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kar yağışı yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

BU GECE VE YARIN İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışların pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği vurgulanan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi ) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Son Dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kar yağışı yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

"KAR YAĞIŞI SERT RÜZGARLA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAK"

İstanbul'daki kar yağışlı hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Dr. Gökhan Kara, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "İstanbul için kar yağışının en yoğun ve şiddetli olacağı zaman, cumartesi öğleden sonra akşam saatlerinden pazar öğlen saatlerine kadar olacak. Karadeniz üzerinden denizden nem ile beslenerek gelecek kar yağışı sert rüzgârla birlikte oldukça etkili olacak. Kar örtüsünün kalınlığı özellikle yüksek kesimlerde 15-20 cm'ye kadar ulaşacak. Rüzgârın da etkisiyle kar yağışı tipi şeklinde görülecek" dedi.

Son Dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kar yağışı yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışına ilişkin bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla ilgili gelişmeler ve alınan tedbirler konusunda bilgi veren İmamoğlu, "Sabah Meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla, bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şu andaki en kritik konumuz. Çok zaruri, zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Can sağlığı ambulans, itfaiye gibi bir çok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim" dedi.

Son Dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kar yağışı yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

"EVİNİZDE KALIN"

Başkan İmamoğlu uyarılarına şöyle devam etti: "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum."

Megakent'te kar alarmı: Kar yağışı gece etkisini artırdı, önlemler peş peşe geldi Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
YORUMLAR
500
Meteoroloji'den Balıkesir için yeni kar uyarısı Meteoroloji'den Balıkesir için yeni kar uyarısı Meteoroloji uzmanından İstanbul'da hafta sonu için şiddetli kar uyarısı Meteoroloji uzmanından İstanbul'da hafta sonu için şiddetli kar uyarısı

Meteoroloji, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement