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Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

06.12.2021 08:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık Pazartesi günü tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Güncel raporda Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu. Çarşamba günü Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumuyla ilgili tahminlerde bulundu. Tahminlere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağışlar etkili olacak. Özellikle yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ'E SEL UYARISI

Ege ve Akdeniz için sel uyarısı yapan Özdemirci, " İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü için aşırı yağışlar görünebilir. Sel beklentimiz var. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli olsunlar" açıklamasını yaptı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

5 GÜNLÜK İL İL HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji 6 Aralık tarihli raporunu yayımladı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Akdeniz, Sel, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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