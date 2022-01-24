Üye Girişi
Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek

24.01.2022 08:32
Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hem de küresel hava tahmini sistemine göre; karlı ve soğuk hava kuvvetini artırarak 3. dalgaya neden olacak. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'lerin İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması da beklenen durumlar arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD tarafından günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'lerin İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Kar Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek - Son Dakika


İsmail Türüt'ten Sedat Peker açıklaması: Dostumdur, hala görüşürüm! İsmail Türüt'ten Sedat Peker açıklaması: Dostumdur, hala görüşürüm!         
08:32
Yeni imajı beğenilmedi! Melisa Döngel saçlarını sarıya boyattı Yeni imajı beğenilmedi! Melisa Döngel saçlarını sarıya boyattı         
08:21
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi         
20:51
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı         
14:20
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti         
11:38
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı         
11:10

Son Dakika Haberleri
08:26 Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
08:21 Yeni imajı beğenilmedi! Melisa Döngel saçlarını sarıya boyattı
08:16 Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları
07:51 Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı
07:17 Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu
00:27 İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
00:03 İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı
23:55 İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 08:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement