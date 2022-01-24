Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD tarafından günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'lerin İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.