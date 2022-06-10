Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor

10.06.2022 23:48

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, cumartesi İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

HORTUM OLUŞMA RİSKİ VAR

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.

Yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısı ile bugün (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde, bugün (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile bugün (Cumartesi) Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun güneyinde, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatleri ile bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor
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Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü
Kaynak: AA

Kırklareli, İstanbul, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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