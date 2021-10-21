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Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek

21.10.2021 09:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde 5 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki hava durumu değişimlerine ilişkin detaylı bir tahmin yayınlandı. Son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLER 5 DERECE ISINACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIK ADANA'DA 30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Sıcaklık Adana dolaylarında 30 derece ölçülüyor, Cuma günü 2-3 derece yükselmesi bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 20, Eskişehir'de 18 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece yükselecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek - Son Dakika
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