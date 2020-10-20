Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor

20.10.2020 07:46

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Doğu Anadolu'nun doğusu kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Marmara ve kuzey Ege'de ayrıca kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 20°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA: 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 25°C Parçalı bulutlu

ANTALYA: 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 20°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 19°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor - Son Dakika

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