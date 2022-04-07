Meteoroloji Uyardı: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgasının Sürmesi Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgasının Sürmesi Bekleniyor

07.04.2022 13:02
Meteoroloji Uyardı: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgasının Sürmesi Bekleniyor

YENİ DELHİ, 7 Nisan (Xinhua) — Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) Çarşamba günü, sıcak hava dalgasının muhtemelen önümüzdeki beş gün boyunca ülkenin kuzeybatısında ve merkez bölgelerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi. IMD'den yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak Racastan'ın batısı ve Gucerat eyaleti ile Madhya Pradeş'in batısındaki komşu bölgelerde 27 Mart'tan itibaren başlayan mevcut sıcak hava dalgasının, 29 Mart'a kadar […]

Meteoroloji Uyardı: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgasının Sürmesi Bekleniyor

YENİ DELHİ, 7 Nisan (Xinhua) — Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) Çarşamba günü, sıcak hava dalgasının muhtemelen önümüzdeki beş gün boyunca ülkenin kuzeybatısında ve merkez bölgelerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi. IMD'den yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak Racastan'ın batısı ve Gucerat eyaleti ile Madhya Pradeş'in batısındaki komşu bölgelerde 27 Mart'tan itibaren başlayan mevcut sıcak hava dalgasının, 29 Mart'a kadar Racastan'ın doğu su, Madhya Pradeş'in doğusu, Haryana'nın güneyi, Delhi ve Uttar Pradeş'in güney bölgelerine kadar genişlediği ve maksimum sıcaklıkların bu eyaletlerdeki istasyonların çoğunda 40-42 santigrat derece aralığında kaydedildiği belirtildi.

IMD, önümüzdeki üç gün boyunca ülkenin kuzeybatısında ve merkezinde yer alan birçok bölgede maksimum sıcaklıklarda yaklaşık 2 santigrat derece artış öngördü ve bundan sonra önemli bir artış beklenmediği tahmininde bulundu. Meteoroloji, sıcak hava dalgasının bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar gibi savunmasız insanlar için orta düzeyde sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. İnsanları "Sıcaktan kaçının -serin yerde kalın. Susuz kalmayın. Susamasanız bile yeterince su için. Sıcağa maruz kalmaktan kaçının, hafif, açık renkli, bol, pamuklu giysiler giyin ve örtü, şapka, şemsiye ve benzeri şeyler kullanarak başınızı örtün" diyerek uyaran IMD, susuz kalınmaması için oral rehidrasyon tuzu alınması, ev yapımı içecekler, limon suyu ve ayran içilmesini tavsiye etti.

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Meteoroloji, 27 Mart, Nisan, India, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Yaşam Meteoroloji Uyardı: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgasının Sürmesi Bekleniyor - Son Dakika


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