Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

29.06.2022 16:40
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu su için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Düzce'nin güneybatısı, Zonguldak ile Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel baskını, yıldırım, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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