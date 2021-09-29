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Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler - Son Dakika

Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler

29.09.2021 18:54
Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların bu akşam saat 22.00'dan sabah 06.00'a kadar sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı hazır tutmak için peş peşe uyarılar gerçekleştiriyor. Müdürlük, Karadeniz bölgesinde beklenen yağışlar için de kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

"TRABZON'UN DOĞUSU, RİZE VE ARTVİN'İN KIYI KESİMLERİ"

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

KASTAMONU, SİNOP VE SAMSUN'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Artvin, Rize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler - Son Dakika


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