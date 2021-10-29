Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı. Buna göre, bugün ve cumartesi günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Bugün Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Antalya, Muğla ve Aydın'a cumartesi günü kuvvetli yağmur geliyor.
Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.
Cuma günü Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde ( Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 ilde yağmur bekleniyor - Son Dakika