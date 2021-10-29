Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 ilde yağmur bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı. Buna göre, bugün ve cumartesi günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSU YAĞMURA TESLİM

Bugün Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DE SÜRECEK

Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Antalya, Muğla ve Aydın'a cumartesi günü kuvvetli yağmur geliyor.

PAZAR GÜNÜ 52 KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Cuma günü Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde ( Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.