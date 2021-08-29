Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos-05 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı. Ayrıca bugün için 11 kente sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda ise güncel meteorolojik uyarı bulunmazken İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağmur beklenen iller şu şekilde:
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika