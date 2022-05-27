Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğu su, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

TRAKYA'YA SARI KODLU UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile bugün (Cuma) Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 32°C: Parçalı bulutlu, perşembe akşamı saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 28°C: Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 35°C: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 36°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 35°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C: Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C: Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C: Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 14°C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 21°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 31°C: Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C: Az bulutlu

SİİRT 17°C, 30°C: Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C: Az bulutlu ve açık