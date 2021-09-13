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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak

13.09.2021 09:45

Yeni bir haftaya girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi günü Doğu Karadeniz bölgesi dışında yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul başta olmak üzere 49 il için yer yer gök gürültülü yağış uyarıları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahara girmemizle birlikte sık sık etkili olan yağışlarla ilgili önceden bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Yeni bir haftaya girilirken Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde gök görültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

PAZARTESİ GÜNEŞLİ GEÇECEK

13 Eylül Pazartesi tarihinde yurt genelinde güneşli bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Salı günü ise yurdun Batı kesimi ile Karadeniz Bölgesinde yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR ETKİLİ

Sonraki günlerde yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. 15 Eylül Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyon, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Karabük, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Yozgat, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Pazartesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak - Son Dakika
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