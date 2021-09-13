Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış olacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahara girmemizle birlikte sık sık etkili olan yağışlarla ilgili önceden bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Yeni bir haftaya girilirken Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde gök görültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

PAZARTESİ GÜNEŞLİ GEÇECEK

13 Eylül Pazartesi tarihinde yurt genelinde güneşli bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Salı günü ise yurdun Batı kesimi ile Karadeniz Bölgesinde yağmurlu bir hava öngörülüyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR ETKİLİ

Sonraki günlerde yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. 15 Eylül Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyon, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Karabük, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Yozgat, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor.