Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış ve sel bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji verilerine göre yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (35-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Bölgelerdeki hava durumu ise şöyle olacak
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış ve sel bekleniyor - Son Dakika