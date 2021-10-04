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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

04.10.2021 07:13

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bu rapora göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul dahil birçok ilde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın kuzeyine pazartesi, salı ve çarşamba günü için sağanak uyarısı yapıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ 18 KENT YAĞMURA TESLİM

Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR TAM 29 İLDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur etkili olacak.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

ÇARŞAMBA GÜNÜ 23 İLDE YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da etkisini düşürse de sağanak yağış öngörülüyor.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Pazartesi, İstanbul, Çarşamba, Salı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var - Son Dakika
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