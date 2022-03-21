Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor - Son Dakika
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Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor

21.03.2022 15:00

Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı pazar günü itibarıyla durdu. Soğuk havanın devam ettiği İstanbul için yeni bir uyarıda daha bulunan Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarıldı. Vatandaşlar fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

KUZEYDOĞU YÖNLERDEN KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor - Son Dakika
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