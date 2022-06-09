Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 41 ile sarı uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstan, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Karabük, Osmaniye yer alıyor.
Meteoroloji tarafından ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Önümüzdeki 5 günün hava tahmini:
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Son Dakika