Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor

09.06.2022 01:06

Meteoroloji, bugün etkili olacak sağanak yağışlar sebebiyle İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ile sarı kodlu uyardı. Vatandaşlardan ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

41 İLE SARI UYARI

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 41 ile sarı uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstan, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Karabük, Osmaniye yer alıyor.

Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji tarafından ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki 5 günün hava tahmini:

Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 41 ile sarı uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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