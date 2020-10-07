Meteoroloji uyardı, İstanbullular araçların dolu öncesi böyle korumaya aldı - Son Dakika

Meteoroloji uyardı, İstanbullular araçların dolu öncesi böyle korumaya aldı

Vatandaşlar araçların üzerine battaniye, halı ve kartonlarla kapattı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililerden gelen uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapatmaya başladı. Sokakta park halindeki araçların üzerinde birbirinden farklı halı, battaniye ve kartonların olması renkli görüntüler oluşturdu.

Dolu yağışından aracını korumak için kartonla kaplayan Halit Ayrancıoğlu, "Meteorolojinin uyarısına göre yarın sabah dolu bekliyoruz. Onun için aracımızı şimdiden doludan korunmak için kartonla kaplıyoruz. Doluyla hiç öyle karşılaşmadım ilk defa yapıyorum. Tedbir alıyoruz, artık etkili olduğu kadar aracımızı koruyacak" dedi.