Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Uyardı, Kar Balkanlar'dan Giriş Yaptı

Meteoroloji Uyardı, Kar Balkanlar'dan Giriş Yaptı

1 saat önce

Meteoroloji uyardı, kar Balkanlar'dan giriş yaptı Edirne bembeyazEDİRNE - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji uyardı, kar Balkanlar'dan giriş yaptı
Edirne bembeyaz

EDİRNE - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Edirne'nin ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü.
Edirne'de 2 gündür etkili olan soğuk ve dondurucu hava yerini kara bıraktı. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kent merkezi beyaza büründü.
Tedbirler alındı
2 gündür ilçelerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de kent merkezinde etkili olmaya başladı. Polis ekipleri, kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kar gidecek, dondurucu soğuk gelecek
Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Edirne'de, kar yağışının akşam saatlerinde kenti terk etmesi ve yerini soğuğa bırakması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 9 derecelere kadar düşmesinin beklendiğini belirtirken, buz ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Edirne, Kar, 3. Sayfa
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