Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor

05.03.2022 23:30

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 0 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul için karla karışık yağmur tahmininde bulunuldu. Öte yandan Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklığının da 0 dereceyi görmesi bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

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Meteoroloji gelen bilgilere gör; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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