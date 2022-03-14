Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak

14.03.2022 07:45
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı, İstanbullulara zor anlar yaşatmıştı. Meteorolojiden bir yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz terk etmişken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

İSTANBUL'DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, " Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar. Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" dedi.

Kar yerden kalkmadan yenisi geliyor! Meteorolojik kaynaklar İstanbul için tarih verdi

14 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğu su, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar yerden kalkmadan yenisi geliyor! Meteorolojik kaynaklar İstanbul için tarih verdi

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak - Son Dakika


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