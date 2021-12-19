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Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

19.12.2021 09:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2021 Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi ön görülüyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Bazı illerde hava tahminleri şöyle:

İstanbul: En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Ankara: En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla kar yağışlı.

İzmir: En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Bursa: En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmurlu.

Antalya: En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

HAFTANIN İLK GÜNÜ YAĞIŞLI GEÇECEK

Haftanın ilk gününde Ege ve Akdeniz'in batı bölgeleri hariç yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneyi ve güneydoğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve Van bölgelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Yağışlar Salı günü etkisini azaltacak. Soğuk hava devam edecek.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çarşamba günü ise sıcaklıklarda düşüş olacak. Termometreler gece saatlerinde Doğu Anadolu'da -16'yı, İç Anadolu'da -10'u gösterecek. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı zayıf da olsa aralıklarla görülecek.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

GÜNDÜZ BİLE -20'Yİ GÖRECEK

Perşembe günü ise yağış etkisini tamamen kaybetse de, hava sıcaklığı daha da düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Erzincan, Isparta, Marmara, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek - Son Dakika
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