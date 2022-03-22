Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına kapıda, İstanbul dahil 19 ili etkisi altına alacak - Son Dakika

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA'DA YER YER SÜRELİ FIRTINA

Hava sıcaklığının doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

19 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hakkari, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde 22.03.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23.03.2022 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13