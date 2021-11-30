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Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek

30.11.2021 08:25

Ülkede bir hasara neden olan kuvvetli rüzgar ile fırtına; Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacak. AFAD, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Meteoroloji ise kuvvetli rüzgarın saat 00.00'dan başlayarak gece 22.00'a kadar süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin büyük bir bölümü dün şiddetli fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji'den birçok İstanbul ve birçok il için kritik uyarı geldi. Meteoroloji ayrıca fırtınanın şiddetli olacağı saatleri de açıkladı.

BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Hayatı felç eden lodos, bugün de sürecek! Meteoroloji saat verip uyardı

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/ Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

Hayatı felç eden lodos, bugün de sürecek! Meteoroloji saat verip uyardı

SAATTEKİ HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞACAK

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli rüzgarın saat 00.00'dan başlayarak gece 22.00'a kadar sürmesinin beklendiği vurgulandı.

AFAD'DAN UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DOĞU ANADOLU'DA DA HIZI 100 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

BİRÇOK İLDE OKULLAR BUGÜN TATİL

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Sinop, Düzce ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek - Son Dakika


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