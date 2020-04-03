Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de rüzgarın; Pazar günü (05.04.2002) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü (07.04.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL