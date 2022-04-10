Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor

10.04.2022 23:56
Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir dahil 62 ilde, salı günü ise 21 ilde kar yağışı beklenirken 34 ilde sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinden yayınladı. Buna göre, birçok ilde bu hafta hem kar hem de sağanak yağmur görülecek.

YAĞIŞLAR YURDU PERŞEMBE GÜNÜ TERK EDECEK

Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir dahil tam 32 ilde kuvvetli sağanak beklenirken Bolu'da da kar yağışı görülecek. Salı günü ise 21 ilde kar yağışı beklenirken çoğunluğu iç ve doğu kesimi olmak üzere tam 34 ilde kar yağışının hakim olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü devam edeceği beklenen yağışların perşembe günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce pazartesi akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesi Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor. Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 11 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği bildirildi. Söz konusu 4 il ile, Bursa'nın güneyinde yer alan Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl ile Yenişehir ilçelerinde, 12 Nisan Salı gününden itibaren 13-14 ve 15 Nisan dahil, gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve sıfırın altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EGE, KARADENİZ VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Karadeniz'in batısında salı günü sabah saatlerinde, doğusunda ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz'de ise rüzgarın yarın batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin edilirken, fırtınanın, salı günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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