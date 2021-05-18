Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor! - Son Dakika

Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!

18.05.2021 09:42

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca, Marmara ve batı Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Hava tahmin raporunu da paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 24°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 29°C: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

İZMİR 30°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 25°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM 22°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR 33°C: Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor! - Son Dakika


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