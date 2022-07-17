Meteoroloji Uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'in Kıyı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'in Kıyı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

17.07.2022 12:51
Meteoroloji Uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'in Kıyı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece itibariyle Ordu ve Giresun’da, öğleden sonra ise Trabzon ve Rize’nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yurttaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece itibariyle Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra ise Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yurttaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, etkin sağanak yağışın Orta ve Doğu Karadeniz'de bu gece saat 00.00 itibariyle başlaması ve 19 Temmuz Salı günü 04.00'te sona ermesinin beklendiği belirtildi.  Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21 - 50 kg/m²), Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli (51 - 75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Giresun, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'in Kıyı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'in Kıyı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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