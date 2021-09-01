Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor.
Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor - Son Dakika