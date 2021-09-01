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Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor

01.09.2021 08:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, perşembe günü İstanbul dahil 41 ilde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor.

41 KENTTE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor

5 KENTE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor

ANKARA VALİLİĞİ: TEDBİRLİ OLUNMALI

Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor - Son Dakika


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