Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bugün de devam edecek - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bugün de devam edecek

13.06.2022 08:16

Türkiye'yi esir alan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji tarafından Hatay'a turuncu, toplamda 41 ile ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yurdun büyük bölümünde son birkaç gündür süren sağanak yağışlar Ankara ve Karaman gibi birçok ilde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Ankara'da afet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkarken, Karaman'da ise 1 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

HATAY'A TURUNCU, 41 İLE İSE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Hatay'ya turuncu, 41 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalyai Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, izmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye bulunuyor.

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı

Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini:

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile ise sarı ve turuncu kodlu uyarı
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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bugün de devam edecek - Son Dakika
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