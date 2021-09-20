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Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek

20.09.2021 09:56

Bugün hava sıcaklıkları normalin üstünde devam etse de Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Ayrıca, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek

Meteoroloji, İstanbul, Çarşamba, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek - Son Dakika
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