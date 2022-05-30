Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

30.05.2022 11:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları artacak sıcaklara karşı uyardı. Hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 4-12 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 33
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu 29
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
  • Antalya: Az bulutlu 33
  • Samsun: Parçalı bulutlu 26
  • Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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Kaynak: İHA

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