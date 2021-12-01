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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor

01.12.2021 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık Çarşamba günü tarihinde yayınladığı güncel hava durumu raporuna göre sıcaklıklar Türkiye genelinde 12 derece birden düşecek. Kuvvetli lodos Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisine devam ederken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği 2 bölgede kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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