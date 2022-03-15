Meteoroloji uyardı, soğuk ve yağışlı havalar geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı, soğuk ve yağışlı havalar geliyor

15.03.2022 15:57
Meteoroloji uyardı, soğuk ve yağışlı havalar geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmininde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altına düşeceği belirtildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmininde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altına düşeceği belirtildi. Bölge genelinde perşembe ve cuma günü kuvvetli kar yağışı gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mart - 21 Mart arasında Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan uyarıda; perşembeden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceği ifade edildi. Bölge genelinde perşembe ve cuma günü kuvvetli kar yağışlarının olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bölgemizin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe, kıyılarda genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların zamanla bölge genelinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bölgemiz genelinde perşembe ve cuma günleri kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor."

Yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Açıklamanın devamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarının takip edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

(Berkan Şen/ İHA)

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Kaynak: İHA

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