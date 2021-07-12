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Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek

12.07.2021 18:49

Sıcaklıklar tüm yurdu etkisi altına alırken Meteorolojiden İstanbul ve Orta Karadeniz için sıcak hava uyarısı geldi. Orta Karadeniz'de Temmuz ayında artan hava sıcaklarının, 17 Temmuz günü tavan yaparak 40 derecelere kadar ulaşması beklenirken, İstanbullular için yapılan uyarıda, hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre; yurdumuzda sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Buna göre Orta Karadeniz'de ve İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıklar 40 derecelere ulaşabilir.

ORTA KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ 40 DERECEĞİ GÖRECEK

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Meteoroloji'den yapılan Orta Karedeniz için uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklıklarının hafta sonu bölgemizin özellikle iç kesimlerde artması beklenmektedir. 17 Temmuz Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 28-31 derece, iç kesimlerde ise yer yer 30-40 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkate takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir."

İSTANBUL İÇİN DE SICAKLIK UYARISI GELDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden ise önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINMALI"

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek - Son Dakika


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