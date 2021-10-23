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Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor

23.10.2021 10:17

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşüyor. Yarından itibaren Türkiye'de soğuk hava hakim olacak, önümüzdeki Doğu Anadolu'da kar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Pazar günü Marmara'da pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Meteoroloji, Karadeniz, Pazar, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor - Son Dakika


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