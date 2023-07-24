Meteoroloji uyardı! Ülkenin bir bölümü kavrulacak, 3 kentte ise sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Ülkenin bir bölümü kavrulacak, 3 kentte ise sağanak yağış bekleniyor

24.07.2023 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta da etkisini göstereceği belirtildi. Öte yandan Kars, Ardahan ve Erzurum içinse sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün ve salı günü biraz azalacağını ancak çarşamba gününden itibaren tekrar artacağını duyurdu. Bugün içinse Kars, Erzurum ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu üç kent için sarı kod uyarısı yapıldı.

RÜZGAR KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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