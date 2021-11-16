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Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak

16.11.2021 09:42
Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU SİS VE PARÇALI BULUTLU

İstanbul'da sabah saatlerinde sis, saat 18.00'dan sonra parçalı bulutlu olması beklenmektedir. Sıcaklıkların en düşük 12 ila en yüksek 15 derece olması beklenmektedir.

Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak

RÜZGAR KUVVETLİ ETKİLİ

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 8°C: Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C: Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak

Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak - Son Dakika


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