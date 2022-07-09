Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor

09.07.2022 20:32
Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum’un batısında sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın güney ve doğu su ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, yarın bazı gölgelerde etkin sağanak yağış beklendiğini belirtti. Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"10.07.2022 Pazar Günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı ( Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKARA GENELİNDE SARI UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarın Ankara'da saat 11.00 ile saat 22.00 arasında beklenen yağış için sarı uyarıda bulundu ve Başkentlilerden gök gürültülü yağışa bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu, yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

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Kaynak: ANKA

Batı Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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