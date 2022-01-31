Meteoroloji uyardı! Yoğun kar yağışı tekrar gelebilir - Son Dakika

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 31 Ocak 2022 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 6 dereceyi gösteriyor. 01 Şubat Salı günü ise havanın yağmurlu, ve sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin edilmekte.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

02 Aralık 2022 Çarşamba günü hava yağmurlu, sıcaklık ise 6 dereceyi gösteriyor. 03 Şubat 2022 Çarşamba günü için havanın yine yağışlı olması bekleniyor, sıcaklık ise 3 dereceyi bulacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 Ocak 2022 Pazartesi günü hava bulutlu, sıcaklık ise eksi 4 dereceyi gösteriyor. 01 Şubat 2022 Salı günü hava bulutlu, sıcaklıklar ise eksi 8 dereceyi gösteriyor.