Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak - Son Dakika
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Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak

07.05.2022 22:47

Meteoroloji'den gelen son değerlere göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesiminde yükselmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğu kesimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlı havanın bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8-14 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülkenin batı kesiminde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları normale dönüyor. Ancak yurdun doğu kesimlerinde ise yağışlı hava hakim olacak.

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu su, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Batı da sıcaklıklar artacak, doğu da yağış var

İşte bölgelere göre hava durumu:

MARMARA, EGE, AKDENİZ

Marmara ve Ege'de parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI, ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olmak üzere Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
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Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak - Son Dakika
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